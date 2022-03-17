Bakan Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Cumhurbaşkanımızın bir sürprizi olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'de cuma günü açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Köprü birçok önemli simge barındırıyor. Çelik kule ayakları 2023 metre. Bu da Cumhuriyetimizin 100.yılını simgeliyor.

Zamanından 4 yıl önce açacağız. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullandık. Projenin her tarafı bir anlam ifade ediyor.

YÜZDE 90'ı YERLİ VE MİLLİ

Kullanılan malzemelerin yüzde 90'ı yerli ve milli.

Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesi 2 milyar 545 milyon Euro'ya mal oldu.

12 yıl sonra köprü devlete kalacak.

Köprüden geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız Cuma günü açıklayacak. Cumhurbaşkanımızın bir sürprizi olacak..

Dünyada 130 ülkede Yap-İşlet-Devret modeli benzeri ekonomik modeller kullanılıyor.

Köprü açılışına muhalefet partileri de davet edildi.

Çanakkale Boğazı'ndan 6 dakikada geçilecek.

Köprünün erken bitmesinin katkısı 411 milyon euro.

YÜKSEKLİĞİ 72 METRE

Çanakkale Köprüsü'nün denizden 72 metre yüksekliği bulunuyor.

Kanal İstanbul projesi Boğaz'daki yükü azaltmak için olmazsa olmaz bir projedir.

Ay sonunda Tokat Havalimanı Mayıs ayında ise Rize Havalimanı'nı açacağız.

Yaz aylarında İstanbul metrolarına yoğunlaşacağız.