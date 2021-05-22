Bakan Karaismailoğlu ilk kez paylaştı...

Bugüne kadar 390 kilometresi tamamlanarak hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son etabı olan Habipler-Hasdal bölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Yaptıkları açılışla, İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamladıklarını ifade eden Erdoğan "Bununla kalmıyor, Kuzey Marmara Otoyolu'nu 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesimiyle büyüterek toplamda 443 kilometreye çıkarıyoruz. İnşallah yeni eklediğimiz kesimi de en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız" dedi.



OTOYOLLA KUŞATTIK

Erdoğan şunları söyledi: "Bu otoyol, İstanbul'un şehir içi ulaşımının yanında dünyanın iki kıtası arasındaki giderek yoğunlaşan insani ve ticari araç trafiği bakımından da hayati öneme sahiptir. Dünyanın en kalabalık metropolleri arasında yer alan İstanbul'a açtığımız bu nefes borusunun anlamını en iyi şekilde bu şehirde yaşayanlar biliyor. Otoyol üzerindeki Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerimiz de bu trafik rahatlığından istifade ediyor. TEM Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile çeşitli noktalarda entegre olan bu güzergah tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'yla da birleşecektir. Böylece Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başından gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız"

TAVİZ VERMEDİK

Büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'dan başladığı eser ve hizmet siyaseti yolculuğunu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkenin her karış toprağına ulaşacak şekilde sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, bununla kalmadıklarını, Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki konumunu, medeniyetin ve tarihin mirasına uygun seviyeye yükselttiklerini kaydetti. Başkan Erdoğan, "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustos'unda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN ADINA HATIRA ORMANI

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4.7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu. Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

KANAL İSTANBUL TARİHE DAMGASINI VURACAK

Otoyol güzergahlarındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserlerin de ülkenin sembolleri olarak tarihteki yerlerini aldığını dile getiren Erdoğan, "Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacak" dedi.

Erdoğan, törenin ardından bir süre makam aracını kullandı.

OTOYOLDAN EKONOMİYE 2.6 MİLYARLIK KATKI

Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon ve akaryakıttan 830 milyon olmak üzere yıllık 2.6 milyar lira maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacak" dedi. Erdoğan'ın açtığı 10 kilometre uzunluğundaki Hasdal-Mahmutbey bölümü içinde 4005 metre uzunluğuyla İstanbul'un en uzun, dünyanın en geniş tünelini de bulunduruyor.

İŞTE KANAL İSTANBUL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV'de Kanal İstanbul'un bire bir ölçeğinde resmini paylaştı, "Güzergah üzerinde orman alanı yok. Kanal üzerinde 6 köprü olacak. Kanalın maliyeti 15 milyar dolar. İhaleyle daha da düşebilir" dedi.