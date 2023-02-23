Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'ın tamamında artık elektrik var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman'ın tamamında artık elektrik var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Adıyaman'ın tamamında artık elektrik var." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman Üniversitesi'ndeki Koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Adıyaman'ın tamamında artık elektrik var
Suyu yüzde 95 seviyesinde şehre verdik
En kısa zamanda burada yeni bir yaşam alanı kuracağız
Ayrıntılar geliyor...
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