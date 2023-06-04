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04 Haziran 2023 Pazar 14:45:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 14:45:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu oldu

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni kabineyi açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu oldu.

Abdulkadir Uraloğlu, 1966'da Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988'de mezun olan Uraloğlu, aynı yıl özel sektörde saha mühendisi olarak görev yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989'da Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü'nde etüt ekip mühendisi olarak başlayan Uraloğlu, 1990-1998 yıllarında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde etüt ekip mühendisi, kontrol mühendisi ve kontrol şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirildi. 2003'te Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olan Uraloğlu, 2005'te Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006'da da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.

Uraloğlu, 2009'da kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilirken, tekrar Samsun'a dönerek toplam 6,5 yıl Samsun'da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü.

2012'de İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Uraloğlu, 23 Temmuz 2018'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

Uraloğlu, 2003'te başlatılan Acil Eylem Planı kapsamında yoğunluk kazanan bölünmüş yolların, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolların, tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve yap-işlet-devret otoyol projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağladı.

Ülkenin kara yolu ağına önemli kazanımlar sağlayacak yeni otoyol, bölünmüş yol, köprü, tünel projelerinin yapım, plan ve projelendirme çalışmalarını yürüten Uraloğlu, aynı zamanda kara yolları makine parkının yenilenmesi, yerli ve milli araç kullanım oranının artırılması için araştırma geliştirme faaliyetlerine de özel önem veriyor.

Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Vakfı (KAV) Başkanlığı görevlerini de yürüten Abdulkadir Uraloğlu, evli ve üç çocuk babası.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI URALOĞLU'NDAN İLK DEĞERLENDİRME: YÜKÜMÜZ DAHA AĞIR, ANCAK İRADEMİZ DAHA KUVVETLİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ilk değerlendirmesinde, "İrademiz daha kuvvetli, azmimiz daha fazla ve ülke olarak kaybedeni olmayan bir zaferle, Allah'ın izniyle daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumuz uzun, yükümüz ağır ancak azmimiz var, irademiz var, gücümüz var" diyerek başladığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevini 5 yıl boyunca sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, şimdi Türkiye Yüzyılı'nın başladığını vurguladı.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Takım çalışması ile hayallerimizi gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yakın yol arkadaşı olduk. Yolumuz şimdi daha zorlu, yükümüz daha ağır. Ancak irademiz daha kuvvetli, azmimiz daha fazla ve ülke olarak kaybedeni olmayan bir zaferle, Allah'ın izniyle daha güçlüyüz. Beni öncelikle Karayolları Genel Müdürlüğü, şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin."

Etiketler : cumhurbaşkanlığı kabinesi ulaştırma ve altyapı bakanı abdulkadir uraloğlu
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