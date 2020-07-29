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29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:59:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:17:00

Bakanlık açıkladı: YHT hattına ek sefer desteği

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Ulaştırma Bakanlığı: Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara- İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından son dakika duyurusu geldi. Bakanlık, "Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara- İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek." açıklamasında bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak için Yüksek Hızlı Tren (YHT) sefer sayıları arttırılarak, 3 binin üzerinde ilave kapasite sunulacak.

Konuya yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

"Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara- İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek. Ek YHT'ler Ankara'dan saat 09.00, İstanbul'dan saat 16.45'de hareket edecek. Trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla yüzde 50 kapasite ile sefer yapmaya devam edecek olan ek YHT'lerle 3 binin üzerinde ilave kapasite sunulmuş olacak.

MARMARAY VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Kurban Bayramı'nda kentiçi yolcu taşımacılığı da ücretsiz olarak sağlanacak. Karar kapsamında, perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece 31 Temmuz günü saat 00.00'dan başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray'da ücretsiz olacak."

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