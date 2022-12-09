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09 Aralık 2022 Cuma 07:54:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 07:54:00

Ulaşımda büyük müjde! İki şehir arası 2 saate düşecek

Kaynak: AA

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Ankara-Sivas arası iki saate düşüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren hattının önümüzdeki aylarda açılacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki aylarda Ankara-Sivas hattını hizmete açacağız. Kapıkule-Halkalı arasında da hızlı tren çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda arazide 4 bin 500 kilometre hızlı tren yatırımımız devam ediyor" dedi.

Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın Ocak 2022'de açıldığını belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya, arada Eskişehir, Adapazarı, Kocaeli hızlı trenle tanışmıştı. Onu Karaman'a uzattık, 100 kilometre daha... Onu da Niğde'ye, Niğde'den Mersin'e, Mersin'den Gaziantep'e inşaatlarımız devam ediyor. Ankara-İzmir devam ediyor. Önümüzdeki aylarda Ankara-Sivas hattını hizmete açacağız. Kapıkule-Halkalı arasında da hızlı tren çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda arazide 4 bin 500 kilometre hızlı tren yatırımımız devam ediyor."

Etiketler : Adil Karaismailoğlu Kapıkule-Halkalı Türkiye 2023 Zirvesi
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