Ukrayna'ya F-16 teslimatı yapılacak mı? Lockheed Martin sessizliğini bozdu
Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş iyiden iyiye kızışırken, Avrupa Birliği ve ABD, Ukrayna'ya tank, silah, mühimmat gibi askeri desteğini artırıyor. Buna rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin F-16 talebini reddeden ABD makamları, Ukrayna'ya olası bir savaş uçağı teslimatına izin vermiyor. Lockheed Martin'in üst düzey bir yetkilisinden yapılan açıklamada ise, olası bir F-16 teslimatına karşı şirketin üretim kapasitesinin artırılabileceği ifade edildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin daha fazla mühimmat ve teçhizat taleplerini karşılamaya çalışan Avrupa Birliği ve ABD, Ukrayna ordusuna son olarak Abrams M1 ve Leopard 2 tankları vereceklerini açıkladı. Bununla birlikte ABD, Ukrayna'nın F-16 talebine şimdiye kadar sıcak bakmamıştı. Lockheed Martin'den yapılan açıklamada, olası bir F-16 teslimatı için üretim kapasitesinin artırılabileceği ifade edildi.
LOCKHEED MARTİN F-16 ÜRETİMİNE HAZIR
Buna rağmen Zelenski'nin savaş uçağı talepleri karşılık bulmadı. ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin F-16 gibi nitelikli savaş uçağı talebini reddederken, AB ülkelerinin de savaş uçağı desteği vermesine karşı çıkıyor.
Lockheed Martin yetkilisinin Financial Times'a yaptığı açıklamalara göre, olası bir F-16 sevkiyatında şirketin üretim kapasitesini artırmaya hazır olduğu belirtildi.
Lockheed Martin yetkilisi, Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 göndermek için tartışmalar yaptıklarını belirterek, talebi karşılamak için üretimi artırmaya hazır olduklarını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 20 Ocak'taki toplantı sırasında AB ve ABD'ye uzun menzilli füze ve F-16 tedariği için çağrı yaptığını hatırlatan Lockheed Martin yetkilisi, şirketin bu görüşmelere doğrudan dahil olmadığını vurguladı.
ABD'nin şimdiye kadar Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının tedariğine sıcak bakmadığını belirten yetkili, onay verildiği takdirde üretime başlayacaklarını açıkladı.
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