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27 Mart 2022 Pazar 15:09:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 15:09:00

Ukrayna'nın yetim çocuklarına Türkiye'nin kapısı 'First Lady' diplomasisiyle açıldı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın görüşmesi sonrasındaki süreçte Ukrayna'daki yetim çocuklara Türkiye kapısı açıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska görüştü.

    Bu görüşmede Zelenska, Emine Erdoğan'a Ukrayna'nın yetimhanelerindeki çocukların durumundan bahsederek Türkiye'nin yardımcı olmasını talep etti.

    Görüşmenin ardından Emine Erdoğan'ın girişimiyle Ukrayna'daki yetim çocukların savaştan zarar görmemesi için çalışma başlatıldı.

    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri çocukların durumuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına bilgi verdi.

    Türkiye, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için yoğun çalışma yürütürken aynı zamanda Ukrayna'daki yetim çocukların tahliyesi için de harekete geçti.

    Bakanlıkların ortak çalışması sonucu ilk etapta Ukrayna'dan tahliye edilen 159'u yetim çocuk, 26'sı bakım personeli 185 kişi Polonya üzerinden Antalya'ya getirildi.

    Etiketler : Rusya-Ukrayna Olena Zelenska Emine Erdoğan
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