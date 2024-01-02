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02 Ocak 2024 Salı 16:56:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 16:56:00

Ukraynalı Büyükelçi 24 TV'de... "HİSAR için görüşüyoruz"

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Karadeniz'deki savaş yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda'ya değerlendirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın ikinci yılına girerken sahadaki durum pek değişmedi.

Rus güçleri saldırılarına devam ederken, Ukraynalı kuvvetler ise saldırıları geri püskürtmek için tüm gücünü kullanıyor.

Bu süreçte milyonlarca Ukrayna vatandaşı ülkesini terk etmek zorunda kalırken, geride kalanlar da evlerinden ayrılarak güvenli yerlere sığınma ihtiyacı hissetti.

Savaş nedeniyle 11 milyon civarında Ukraynalının yerinden edildiği belirtildi.

UKRAYNA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ 24 TV'YE KONUŞTU

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda'nın sorularını cevapladı.

Bodnar, şöyle konuştu:

"Sayıca üstün olan Rus hava kuvvetlerine karşı net bir galibiyet elde edebilmemiz için F-16'ların onlu gruplarla değil yüzlerce verilmesi gerekir. Şuan Hollanda, Danimarka, Romanya ve ABD'de pilotlarımızın eğitimi devam ediyor. Önümüzdeki aylarda pilotlarımız Ukrayna hava sahasında uçacağını ve şehirlerimizi koruyacağına inancımız var.

Bize verilenden daha çok tankı biz Rusya kuvvetlerinin elinden aldık. 491 tankı Rus kuvvetlerinden aldık savaşta. Savaş boyunca Ukrayna'nın kaybettiği tank 500 Rusya'nın ise 5 bin civarında. İkinci dünya savaşından sonra en çok tank kaybının yaşandığı savaşın içindeyiz. Türkiye'den gelen zırhlı araçlar çok verimli ve cephede popülerler, Gerçekten de bu zırhlı araçlar binlerce Ukraynalı askerin hayatını kurtardı."

"BAYRAKTAR TB2 SAVAŞIN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ"

Bodnar Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı insansız hava araçlarına da ayrı bir parantez açtı.

Tb-2'nin Ukrayna savunmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

"Bayraktar TB2 savaşın sembolü haline geldi yani Ukrayna savaşının gazisi unvanını hak etti.

Türkiye'den gelen araçlar çok verimliler ve cephede çok popülerler. Türk tarafı ile araç sağlanması için anlaşmaya vardığımız için çok mutluyuz.. Zırhlı araçlar binlerce Ukraynalı askerin hayatını kurtardı."

"HİSAR İÇİN TÜRKİYE İLE GÖRÜŞÜLÜYOR"

Büyükelçi, türkiye'nin ürettiği hisar hava savunma sitemine de değindi.

HİSAR tedariki için Türkiye ile görüşüldüğünü söyledi. Yeni işbirliklerinin yapılabileceğinin sinyalini verdi.

"Bu tarz sistemlerin Ukrayana'ya sağlanmasında Türkiye ile görüşmeler sürüyor. Yeniliklerin Ukrayna savaşında test edilmesinin Türkiye'ye de yarar sağlayacağını düşünüyoruz. Biz her türlü askeri iş birliğinde ortak üretimi ön planda tutuyoruz. Bu konuda bir formül geliştirebilirsek Ukrayna savunmasına inanılmaz bir katkı olur."

Etiketler : Karadeniz savaşı Rusya-Ukrayna son durumu Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar
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