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27 Şubat 2022 Pazar 21:54:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 21:55:00

Ukrayna'dan yola çıkan Türklerin tahliyesi sürüyor

Kaynak: AA

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'den otobüsle yola çıkan Türk vatandaşlarından Sakaryalı iş insanı Asım Kayan, Türklerin bulunduğu 5 otobüsün, sınırı geçip Romanya'ya ulaştığını bildirdi.

Asım Kayan, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, Romanya'nın Suceava şehrindeki Siret sınır kapısından 5 otobüsle geçtiklerini, geride başka otobüslerin de olduğunu belirtti.

Sınırı geçmek isteyen aralarında çocukların da olduğu 20'ye yakın Ukraynalıyı otobüse aldıklarını ve sınırı birlikte geçtiklerini kaydeden Kayan, yollarda ve sınır kapısında yığılma olduğunu dile getirdi.

Kayan, bazı Ukraynalıların Türkiye'ye gelmeyi istediğini de sözlerine ekledi.

Etiketler : ukrayna romanya kiev rusya
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