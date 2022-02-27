Ukrayna'dan yola çıkan Türklerin tahliyesi sürüyor

Asım Kayan, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, Romanya'nın Suceava şehrindeki Siret sınır kapısından 5 otobüsle geçtiklerini, geride başka otobüslerin de olduğunu belirtti.



Sınırı geçmek isteyen aralarında çocukların da olduğu 20'ye yakın Ukraynalıyı otobüse aldıklarını ve sınırı birlikte geçtiklerini kaydeden Kayan, yollarda ve sınır kapısında yığılma olduğunu dile getirdi.

Kayan, bazı Ukraynalıların Türkiye'ye gelmeyi istediğini de sözlerine ekledi.