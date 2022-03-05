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05 Mart 2022 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 10:30:00

Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 11 bini geçti

Kaynak: AA

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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan toplam tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 11 bin 24 olduğunu duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edişinde 10'uncu güne girildi...

Büyük bir panikle ülkeden ayrılmaya çalışan Ukrayna halkı tren istasyonlarına akın etmeye devam ediyor.

Bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi ise Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan güvenli planlamalarla sürüyor.

Bunun üzerine Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, tahliyelerin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

11 BİN 24 VATANDAŞ TÜRKİYE'DE

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 310 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 11 bin 24 olduğunu söyledi.

Etiketler : rusya ukrayna türkiye mevlüt çavuşoğlu
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