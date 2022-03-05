Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 11 bini geçti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edişinde 10'uncu güne girildi...



Büyük bir panikle ülkeden ayrılmaya çalışan Ukrayna halkı tren istasyonlarına akın etmeye devam ediyor.

Bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi ise Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan güvenli planlamalarla sürüyor.

Bunun üzerine Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, tahliyelerin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

11 BİN 24 VATANDAŞ TÜRKİYE'DE

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 310 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 11 bin 24 olduğunu söyledi.