Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 13 bini geçti
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar 13 bin 120 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Çavuşoğlu, tahliyelere ilişkin paylaştığı grafikte 258 kişinin trenle Herson, Kiev, Zaporijya ve Çaplinka'dan 441 kişinin de otobüs ve minibüslerle Sumi, Odessa, Lviv, Herson, Zaporijya ve Çaplinka'dan tahliye edildiğini bildirdi.
Bugün 115 kişiye sınır geçiş desteği verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 4 bin 572 kişiye sınır geçiş desteği verildiğini kaydetti.
Çavuşoğlu, bugün tahliye edilen 699 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 13 bin 120'ye ulaştığını aktardı.
Bakan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.
Bugün Herson, Sumi, Zaporijya, Çaplinka, Odessa, Lviv ve Kiev'den 699 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun!����— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 8, 2022
Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣3️⃣.1️⃣2️⃣0️⃣ oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/BgwvJ0rXFF
- Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 13 bini geçti
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