Tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 11 bin 496 oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle bugüne kadar 11 bin 496 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 273 vatandaşın daha Ukrayna'dan yola çıktığını söyledi.
223 kişinin otobüs ve minibüsle, 50'sinin de trenle tahliyesi gerçekleşti. Böylece Ukrayna'dan toplam 11 bin 496 kişi tahliye edilmiş oldu.
Bu kişilerden 7 bin 273'üne otobüs veya tren hizmeti verilirken 4 bin 223 kişiye ise sınır geçiş desteği sağlandı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.
- Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
- Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi yasalaştı
- Tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 11 bin 496 oldu
- İsrail Cumhurbaşkanı, Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyecek
- Bakan Koca, TUS'a hazırlanan hekimlere başarılar diledi
- Varlık Fonu toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında yapıldı