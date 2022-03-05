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05 Mart 2022 Cumartesi 23:50:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 00:52:00

Tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 11 bin 496 oldu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle bugüne kadar 11 bin 496 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 273 vatandaşın daha Ukrayna'dan yola çıktığını söyledi.

223 kişinin otobüs ve minibüsle, 50'sinin de trenle tahliyesi gerçekleşti. Böylece Ukrayna'dan toplam 11 bin 496 kişi tahliye edilmiş oldu.

Bu kişilerden 7 bin 273'üne otobüs veya tren hizmeti verilirken 4 bin 223 kişiye ise sınır geçiş desteği sağlandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna URusya
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