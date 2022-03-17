Ukrayna'dan 159 Türk vatandaşı daha yola çıktı

Ukrayna'dan 159 Türk vatandaşı daha yola çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Lviv, Çernivtsi, Zaporijya ve Dnipro'dan 159 vatandaşın daha yola çıktığını söyledi.

Tahliyelere ilişkin bir grafik paylaşan Çavuşoğlu, söz konusu 159 kişinin otobüs ve minibüslerle bu şehirlerden tahliye edildiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 196 oldu. Yolunuz açık olsun!" dedi.

Bugün 13 kişiye de sınır geçiş desteği verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 4 bin 965 kişiye sınır geçiş desteği sağlandığını ifade etti.