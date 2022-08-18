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18 Ağustos 2022 Perşembe 09:07:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 09:07:00

Ukrayna'da tarihi zirve

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Ukrayna'da üçlü zirve bugün. Başkan Erdoğan, Zelenski ve Guterres ile bugün Lviv'de bir araya geliyor.

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin davetine icabetle, bugün Lviv'e günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek. Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

LİBYA İLE TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişri ile görüştü. Cumhurbaşkan lığı Külliyesi'nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

ERDOĞAN, İSRAİL BAŞBAKANI LAPİD İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi. Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve İsrail Başbakanı Lapid'in Türkiye ziyaretlerinde mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Karşılıklı olarak büyükelçi atama kararına değinen Başkan Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi. Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliği ve diyaloğun hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.

Etiketler : başkan erdoğan ukrayna zirve
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