Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya başlatılan askeri harekat 62. gününe girdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Birleşmiş Milletleri (BM) Mariupol Limanı'nın tahliyesi için Rusya'ya baskı yapmaya çağırdı.

Kuleba, Associated Press'e (AP) verdiği röportajda, BM Genel Sekreteri Antonio Gueterres'in Kiev ziyaretinden önce Moskova'ya gitmesinden ve Gueterres'in savaşta bir Rusya "tuzağı"na düşmeye karşı savunmasız olabileceğinden endişelendiğini söyledi.

Birçok yetkilinin Moskova ziyaretinde tuzağa düştüğünü belirten Kuleba, "Gueterres, öncelikli olarak tek bir konuya odaklanmalı, o da Mariupol'un tahliyesi." dedi.

Kuleba, "Bu gerçekten BM'nin yapabileceği bir şey. Eğer siyasi irade, karakter ve dürüstlük gösterilirse umuyorum ki bu bizim ilerlememize olanak sağlar." diye konuştu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

09:04 Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, ülkede "Ukrayna'ya silah yardımı yapılması"na yönelik tartışmalar sürerken bu ülkeye "silah alınması amacıyla" bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

00:08 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Ukrayna'ya nükleer emniyet ve güvenlik denetimine ilişkin tam teşekküllü ilk yardım misyonuna liderlik etmek üzere bu ülkeye gitmek için yola çıktığı bildirildi.

23:51 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile müzakere sürecini ele aldıklarını aktardı.

23:49 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Birleşmiş Milletleri (BM) Mariupol Limanı'nın tahliyesi için Rusya'ya baskı yapmaya çağırdı.