VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin'den ABD'ye uyarı! Kırmızı çizgiyi aştın
Çiftçilere destek ödemesi ne zaman?
Üçlü toplantı için Türkiye'ye geliyorlar
Ukrayna'nın tren istasyonuna roketli saldırı!
Sinan Nazerzadeh: “Otomobildeki Çip Krizi 2023'de Sorun Olmayacak”
31 ülkeden petrol hamlesi! Türkiye'de katılacak
Ukrayna-Rusya müzakerelerinin gerilme nedeni
Putin'e karşı geldiler! ''Savaşmak istemiyoruz''
"Türkiye gerçek ortağımız"
Korkunç iddia: Rusya mobil krematoryum kullanıyor
Tüzel kişilere, kur korumalı mevduata geçişte 'zaman kıstası' getirildi
Türkiye ile Ukrayna arasında kritik görüşme
SAMP/T gelişmesi! ortak üretebiliriz
Ukrayna: Ruslar Luhansk'ta itildi
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış alarmı!
Heyecan veren gelişme!
Zelenski'den provokasyon uyarısı!
Kremlin'den kritik Ukrayna itirafı!
Harun'un geleceği garanti altında
Maden suyu susama hissini geciktiriyor
Sucuk, sosis ve pastırma üçlüsünden uzak durun
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -08 Nisan
Geç kaldıysanız da korkmayın, Kanser çaresiz bir hastalık değil
Dövme boyası yüzde alerji yapabilir
08 Nisan 2022 Cuma 12:57:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 12:57:00

Ukrayna: Ruslar Kramatorsk garını vurdu, 30'dan fazla ölü ve 100'den fazla yaralı var

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Demiryolları, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garına Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Demiryollarının Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Kramatorsk tren garına 2 füze isabet etti. İlk belirlemelere göre, 30'dan fazla sivil öldü, 100'den fazla sivil yaralandı." ifadesine yer verildi.

    Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görülüyor.

    Zelenskiy: Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 30'dan fazla sivilin öldüğü, 100'den fazla sivilin yaralandığı saldırıyla ilgili, "Binlerce sivil Ukraynalının tahliye edilmeyi beklediği Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular. Ruslar yöntemlerini terk etmiyor. Savaş alanında bize karşı koyacak güç ve cesaretten yoksun oldukları için sivillere saldırıyorlar. Bu, sınırı olmayan bir kötülüktür ve eğer cezalandırılmazsa asla durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

    Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, garın misket bombaları içeren İskender füzesi ile vurulduğunu açıklamıştı.

    Etiketler : Ukrayna Demiryolları Telegram kanalı Kramatorsk tren garı
    Şiddet güzellemesi yapılıyor

    Şiddet güzellemesi yapılıyor
    Seda'nın Lucifer'ı

    Seda'nın Lucifer'ı
    Mama lobisine yol vermem

    Mama lobisine yol vermem
    Bayramda sahnedeler

    Bayramda sahnedeler
    Kral Şakir sevgisi 23 ülkede

    Kral Şakir sevgisi 23 ülkede
    Rapçi Kubat

    Rapçi Kubat
    Yalnız ve mutlu

    Yalnız ve mutlu
    İspanyollar'dan sonra İtalyanlar'dan övgü

    İspanyollar'dan sonra İtalyanlar'dan övgü
    Zeynep'le ilk karşılaşma

    Zeynep'le ilk karşılaşma

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER