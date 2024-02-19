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Ukrayna iki Rus savaşı uçağını düşürdü
19 Şubat 2024 Pazartesi 18:08:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 18:08:00

Ukrayna iki Rus savaşı uçağını düşürdü

Kaynak: AA

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Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait iki savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Ukrayna ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'ya ait iki savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

AA'da yer verilen habere göre, Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Hava Kuvvetlerinin, bu sabah Rus ordusuna ait Su-34 ve Su-35S tipi iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-34 ve bir Su-35 tipi savaş uçağını imha ettiklerini aktarmıştı.

Komutanlığın dün yaptığı açıklamada da Doğu Hava Komutanlığı askerlerinin, doğu yönünde bir Rus savaş uçağını daha imha ettiği ifade edilmişti.

Etiketler : Ukrayna Ordusu Savaş Uçağı Rusya
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