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08 Mart 2024 Cuma 14:06:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 14:06:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'a geldi

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve beraberinde Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da bulunduğu heyeti, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilci Vekili Mehmet Zahit Uzun, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, 1. Ordu Harekat Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Ali İhsan Bulut karşıladı.

Ziyaret kapsamında Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri ele alınacak.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durumun ve bölgede kalıcı barış arayışlarının ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacağı görüşmede, gündem maddelerinden biri de Türkiye-Ukrayna ilişkileri olacak.

ZELENSKİY 7 TEMMUZ 2023'TE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 7 Temmuz 2023'te Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki "Stratejik Endüstriler Alanında İşbirliğine" ilişkin mutabakat zaptını içeren protokolün imza töreni gerçekleştirilmişti.

Ayrıca Zelenskiy, düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'ye Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği ile Karadeniz tahıl girişimine olan desteği için minnettar olduğunu ifade etmişti.

Etiketler : ukrayna volodimir zelenskiy istanbul recep tayyip erdoğan
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