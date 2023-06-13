Ukrayna, ABD'den 325 milyon dolar ek askeri yardım alacak

ABD, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarına bir yenisini daha ekledi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğinin devam edeceği vurgulanarak, ABD'nin Rusya'nın saldırılarına karşı kendisini savunmasına destek olmak amacıyla 50'den fazla ülke ile ortaklık yaptığı ifade edildi.

ABD'nin Ukrayna'ya 325 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapacağı duyurulan açıklamada, söz konusu askeri yardımın ABD Savunma Bakanlığı envanterinden karşılanacağı ve bunun envanterden karşılanan 40'ıncı yardım paketi olduğu belirtildi. Açıklamada, yardımı paketinin kritik hava savunma sistemleri, HIMARS için ek mühimmat, topçu mermileri, tanksavar silahları, zırhlı araçlar ve Ukrayna'nın savaş alanındaki kuvvetlerini güçlendirmek için gerekli olan diğer teçhizatı içerdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın söz konusu savaşı saldırılarını durdurarak son verebileceğini dikkat çekilerek, "Rusya bunu yapana kadar, ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna ile birlik içinde olacak" denildi.