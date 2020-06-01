Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin Facebook açıklamasında, "Eve dönmek her daim mutluluktur. Ukrayna'nın 73 vatandaşı bugün bu duygularla Karasu-Çernomorsk üstünden evlerine dönecekler. Onlara iyi yolculuklar diliyoruz" denildi.

Açıklamada, ülkelerine gemiyle geri dönecek 73 Ukraynalıdan bir kısmının Ukrayna Büyükelçiliği sayesinde Ankara'dan, bir kısmının da İstanbul Başkonsolosluğunun çabalarıyla bu kentten Sakarya'daki Karasu'ya ulaştırıldığı kaydedildi.

Daha önce Ukrayna'da, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların kendilerini evlerinde izole edip etmediklerini hükümetin denetleyebilmesi adına bir uygulama geliştirilmişti. Diğer ülkelerden Ukrayna'ya dönen vatandaşların tümünün bu uygulamayı telefonlarına indirmeleri zorunlu. Uygulamayı indiremeyen vatandaşlar bir süre devletin belirlediği yerlerde karantinada kalıyor.