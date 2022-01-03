Türeci ve Şahin'li banknot önerisi

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03 Ocak 2022 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 12:48:00

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin Euro banknotların üzerine basılması önerildi

Kaynak: AA

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Avrupa Merkez Bankası, Euro banknotlarını yeniden tasarlama sürecini başlattı. Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin resimlerinin avro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.

Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni avro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.

Körner, "Onların(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.

Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

1 Ocak 2001'de avro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren avronun 20. yılında avro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.

Etiketler : Alman Hür Demokrat Partili Körner Welt am Sonntag BioNTech şirketi Uğur Şahin ve Özlem Türeci
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