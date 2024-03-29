VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sancaktepe Mitingi: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Seçim için geri sayım başladı: Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
Başkan Erdoğan: İstanbul çile şehri haline geldi
Turgut Altınok'tan bir müjde de minibüs esnafına
Uğur Işılak'tan yeni seçim şarkısı! "Mesele İstanbul"
"İstanbul'un yolunu açmaya geliyoruz"
29 Mart 2024 Cuma 15:08:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 15:08:00

Uğur Işılak'tan yeni seçim şarkısı! "Mesele İstanbul" Beğeni topladı

ABONE OL

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçime günler kala yeni seçim şarkısını paylaştı. Seçime özel bestelenen şarkı sosyal medyayı adeta salladı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından ses sanatçısı Uğur Işılak'ın kendisi için bestelediği seçim şarkısını paylaştı.

Söz ve müziğinin Uğur Işılak'a ait olduğu eser kısa bir sürede çok sayıda beğeni aldı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum için bestelenen seçim şarkısında "Mesele İstanbul" vurgusu yapıldı.

İBB Başkan adayı Kurum ise seçim şarkısını "Mesele İstanbul. Teşekkürler Uğur Işılak" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler : murat kurum uğur ışılak seçim şarkısı
Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı

Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

Serel Yereli, Londra'dan dönüyor
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX