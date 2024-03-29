Uğur Işılak'tan yeni seçim şarkısı! "Mesele İstanbul"

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından ses sanatçısı Uğur Işılak'ın kendisi için bestelediği seçim şarkısını paylaştı.

Söz ve müziğinin Uğur Işılak'a ait olduğu eser kısa bir sürede çok sayıda beğeni aldı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum için bestelenen seçim şarkısında "Mesele İstanbul" vurgusu yapıldı.

İBB Başkan adayı Kurum ise seçim şarkısını "Mesele İstanbul. Teşekkürler Uğur Işılak" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.