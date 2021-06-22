Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e sert tepki: "Karşıma çıkarsan çok fena yaparım"

Tele1 kanalının kurucuları arasında yer alan Uğur Dündar, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in sözlerine sert tepki gösterdi. Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Uğur Dündar'ın kurucularından olduğu Tele1 kanalına destek verdiğini ima eden Özdil, Dündar'ın tepkisine yol açtı.

Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, "Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" dedi.

Açıklamanın devamında, "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan! Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir." ifadeleri yer aldı.