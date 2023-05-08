VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Bunlara vatanımızı böldürtmeyeceğiz
"Yatırım alanlarını depremzede illerimizde belirledik"
"Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek"
Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi'ne tepki
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Arap dünyasından şarkılı destek!
08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:00:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Organizasyonda yarı final ilk maçları, yarın ve 10 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının ilk ayağı, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City takımını ağırlayacak.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise İtalya ekipleri karşılaşacak. Turnuvadan 7 kez zaferle ayrılan Milan, 3 kupası bulunan Inter'i 10 Mayıs Çarşamba günü San Siro Stadı'nda konuk edecek.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

Etiketler : uefa şampiyonlar ligi yarı final maç
36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama

36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama
Çağla Şıkel garajını spor salonuna çevirdi

Çağla Şıkel garajını spor salonuna çevirdi
Kerem Bürsin diyar diyar geziyor

Kerem Bürsin diyar diyar geziyor
Evine piyano aldı

Evine piyano aldı
Bebeğinin odasını gösterdi

Bebeğinin odasını gösterdi
Açılışta buluştular

Açılışta buluştular
Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu

Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu
Sokaktan stüdyoya

Sokaktan stüdyoya
Eski halinden eser yok

Eski halinden eser yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX