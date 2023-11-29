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29 Kasım 2023 Çarşamba 14:47:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 14:47:00

Ücretsiz doğal gaz uygulaması sürüyor... Başkan Erdoğan tarih verdi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ücretsiz doğal gaz uygulamasının Nisan 2024'e kadar devam edeceğini ifade etti.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ücretsiz doğal gaz uygulamasının Nisan 2024'e kadar devam edeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ UYGULAMASI NİSAN 2024'E KADAR SÜRECEK

Ücretsiz doğal gaz desteğimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın doğal gaz faturasını biz ödemiştik. Şimdiye kadar toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz.

Katkılar sadece doğal gaz ile sınırlı değil. Farklı adlar altında elektrik ve gaz abonelerine destek verdik. Bu sadece enerji alanındaki destekler. Çok farklı desteklerimiz de var. Büyüyen Türkiye'nin her vatandaşımızın istifade etmesi için gayret ediyoruz. Bundan sonra da devletin kaynaklarını milletin emrine vereceğiz.

Bizim gündemimizde insanlığa fayda var muhalefetin gündeminde her gün yenisi patlak veren skandallar var. Gündemimizde Türkiye Yüzyılı varken onların gündeminde bölücü örgütün uzantıları ile Meclis'te münayiş yapmak var.

Etiketler : başkan erdoğan ücretsiz doğalgaz
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