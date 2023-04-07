Uçan köfteci filmini göremedi

Diyarbakır'da köftecilik yapan ve paramotor ile uçtuğu için 'Uçan Köfteci' olarak tanınan Abdulkadir Arslan'ın hayatı film oldu. Filmin vizyona girmesini dört gözle bekleyen köfteci, deprem gecesi ailesiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

FİLOZOF OLARAK DA BİLİNİRDİ

Diyarbakır'da yaşayan ve köftecilik yapan Abdulkadir Arslan, paramotor ile uçtuğu için 'Uçan Köfteci' olarak tanınıyordu. İşten arta kalan tüm zamanını paraşütle uçarak geçiren bu şekilde kendini özgür hissettiğini ve stresini attığını söyleyen Abdulkadir Usta'ya 'Filozof Köfteci' de diyorlardı. Çünkü kitap okumayı ve araştırmayı seviyordu.

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE

Sosyal medyada da namı yürüyen köfteci Abdülkadir Usta 2,5 yıl önce 'Uçan Köfteci' adında film çekimlerine başladı. Sosyal medyada tanınan Arslan, çekimleri bitirdikten sonra deprem gecesi Galeria İş Merkezi'nde eşi, oğlu, iki kızı, anne ve babası ile birlikte hayatını kaybetti. Film yakında vizyona girecek ama senaryonun kahramanı izleyemeyecek.

Dayısının sosyal aktivitelere gönül bağladığını belirten Seyfettin Ballı, "Dayım düşük imkanlarla ilk yamaç paraşütüne başladı. Küçük arabası ve ikinci el paraşüt ile bu aktiviteye gönül bağladı. Yüzme, dans ve bisiklet turlarına sürekli katılırdı" dedi.