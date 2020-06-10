Kayyum atanan şehirlere yeni vali atandı

Üç şehrin Belediye Başkanvekili değişti: Siirt, Diyarbakır ve Mardin'e yeni vali ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre terör örgütü PKK'lı kişileri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işe alan Selçuk Mızraklı'nın yerine atanan Hasan Basri Güzeloğlu Mülkiyet Başmüfettişi olarak görevlendirilirken Diyarbakır Valiliği'ne Münir Karaoğlu getirildi. Ayrıca yine geçmişte kayyum atamaları yapılan Siirt ve Mardin valiliklerde de değişim yaşandı. Siirt Valiliği'ne Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu atanırken, Mardin Valiliği'ne ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş atandı.

DİYARBAKIR'A YENİ ATAMA

Münir Karaloğlu

2019 yılında terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne doldurarak belediyeyi adeta bir PKK yuvası haline getiren eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmasının ardından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu belediye başkan vekilliğine atanmıştı. Yayınlanan son kararname ile birlikte Güzeloğlu Mülkiyet Başmüfettişliğine atanırken, Diyarbakır'a Antalya Valisi Münir Karaloğlu atandı.

SİİRT'E KAYYUM SONRASI YENİ VALİ



Osman Hacıbektaşoğlu

Hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından soruşturma açılan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık'ın yerine İçişleri Bakanlığı’nca yapılan kayyum Siirt Belediye Başkanvekilliği’ne Siirt Valisi Ali Fuat Atik getirilmişti. Açıklanan yeni kararname ile birlikte Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yapan Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliği'ne atandı.

KAYYUM VALİSİ MARDİN'DE DE DEĞİŞTİ



Mahmut Demirtaş

HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, belediye bünyesinde çalışan birçok şirketin yönetimine PKK bağlantılı kişileri getirmesinin ve HDP'li olmayan çalışanların işlerine son vermesinin ardından kayyum ataması sonrasında göreve getirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın yerine Adana valisi Mahmut Demirtaş atandı.