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Üç kardeş nikah masasında
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21 Haziran 2024 Cuma 21:43:00 - Güncelleme:21 Haziran 2024 Cuma 21:43:00

Üç kardeş nikah masasında

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Giresun'da Selami, Murat ve Sinan adlı üç erkek kardeş, aynı gün nikah masasına oturdu

Düğünleri de bir ay arayla yapmayı planlayan kardeşler unutulmaz bir törene imza attı.

İKİ YILDIR BUGÜNÜ PLANLIYORLARDI

Giresun'un Dereli ilçesi Kuşluhan Mahallesi sakinlerinden Selami, Murat ve Sinan Saray kardeşler, aynı anda nikah masasına oturarak ilginç anların yaşanmasına sebep oldular. 2 yılı aşkın süredir birlikte oldukları kız arkadaşları Kübra Cömert, Serap Yıldırım ve Sevda Yıldız ile aynı anda nikah masasına oturan 3 kardeş, törene katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Nikah sonrası tekerlekli sandalyede oturan annelerinin kucağına oturarak fotoğraf çektiren üç kardeş, duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldular. En büyükleri Selami Saray, "Biz üç erkek kardeş tamamen tesadüfi aynı yıl ve aynı ayda evlenme talebimiz olunca birlikte nikah kıymaya karar verdik. Umarım mutluluğumuz da bir olur. Birer ay arayla düğünlerimizi yapacağız" dedi.

Etiketler : Giresun Üç kardeş Nikah
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