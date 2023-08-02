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02 Ağustos 2023 Çarşamba 21:43:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 21:43:00

Üç ilde yasa dışı bahis operasyonu... 6 kişi tutuklandı

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Aydın merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda şüphelilerin banka hesaplarında toplam 677 milyon 243 bin 657 lira 51 kuruş işlem hacmi bulunduğu ve 126 bahis oyuncusu olduğu tespit edildi.

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis borçları nedeniyle yaşamına son veren kişiye ait cep telefonunda araştırma yapan jandarma ekipleri, örgütlü olarak yurt dışı kaynaklı hazır bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığını, oynanmasına aracılık yapıldığını tespit etti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda şüphelilerin banka hesaplarında toplam 677 milyon 243 bin 657 lira 51 kuruş işlem hacmi bulunduğu ve 126 bahis oyuncusu olduğu tespiti üzerine 8 şüpheli belirlendi.

Şüpheliler Aydın, Eskişehir ve Denizli'de 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç delili olduğu değerlendirilen evrak ve dijital materyaller ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt yöneticisi olduğu belirlenen F. Y, H.T. ile örgüt üyesi E. E, M.P, H.Ö, İ.E.Ç. tutuklandı, B.B. adli kontrol şartıyla olmak üzere Y. E. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Etiketler : illegal bahis gözaltı MASAK verileri
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