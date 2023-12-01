Üç dilek tut

HERŞEY BİR MEKTUPLA BAŞLADI



İstanbul Valiliği, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla kentte yaşayan, ülkenin geleceği olan yetim ve öksüz çocukların "keşke olsa" dedikleri hayallerini gerçekleştirebilmek amacıyla harekete geçti. "Bir çocuk bir dilek" projesi, İstanbul Valisi Davut Gül'ün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı, maddi geliri yetersiz ailelerin 5 bin 13 yetim ya da öksüz çocuğuna gönderdiği mektupla başladı. Vali Gül, "Hayalin, isteğin nedir?" diyerek her bir çocuktan 3 dileğini yazmasını istedi.

DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLAR

Sosyal hizmet uzmanlarının çocuklara ulaştırdığı mektupların cevapları bir hafta sonra yine uzmanları tarafından alınıp tasnif edildi. Çocukların dilekleri, proje için hazırlanan "www.1cocuk1dilek.org" sitesinde yayınlanmaya başlandı. Hayırseverler, söz konusu internet sitesi üzerinden veya İstanbul Çocukları Vakfı'na yapacakları bağışlarla çocukların dileklerini yerine getirecek. Devlet korumasındaki 1500 çocuğun da dahil edildiği projenin 10 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Dilek kutusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek, Anıtkabir'i ziyaret etmek, umreye gitmek, babasının mezarının yaptırılması, taraftarı olduğu takımın maçını stattan izlemek, taraftarı olduğu takım forması, lunaparka gitmek, papağan, akülü engelli aracı, keman ve mezuniyet elbisesi gibi istekler de yer aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, proje kapsamında dileklerini ileten çocuklardan bazılarını Valiliğin Cağaloğlu'ndaki binasında ağırladı.

Mektup yazan tüm çocukların talep etsin ya da etmesin kıyafetleri, ayakkabıları temin edildi.