Üç aylardan ramazan 23 Mart'ta başlayacak

İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba kılınacak, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 17 Nisan'da, Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da idrak edilecek.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı'na ise 21 Nisan'da girilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarının 70 lira olarak belirlendiğini ve fitrelerin Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere ramazan ayından önce de verilebileceğini bildirdi.