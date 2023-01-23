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23 Ocak 2023 Pazartesi 11:10:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 11:10:00

Üç aylar başladı

Kaynak: TRT Haber

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İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar başladı. İşte 2023 üç aylar takvimi...

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, ihya edilecek.

Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

REGAİP KANDİLİ 26 OCAK'TA

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün vakithesaplama.diyanet.gov.tr internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 26 Ocak'ta Regaib Kandili idrak edilecek.

ON BİR AYIN SULTANI RAMAZAN 23 MART'TA BAŞLAYACAK

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 17 Şubat'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 23 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

Etiketler : üç aylar kadir gecesi regaip kandili ramazan bayramı
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