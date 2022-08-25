Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosunda

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25 Ağustos 2022 Perşembe 16:19:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 16:19:00

Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, 3 Akıncı İnsansız Hava Aracının envantere alındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 3 Akıncı İnsansız Hava Aracının (İHA), envantere alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açılamada, "Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA daha envanterimize girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı hava kuvvetleri komutanlığı insansız hava aracı
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