Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosunda

Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, 3 Akıncı İnsansız Hava Aracının envantere alındığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 3 Akıncı İnsansız Hava Aracının (İHA), envantere alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açılamada, "Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA daha envanterimize girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
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