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UAD'nin kararı sonrası işgalcilerden ilk açıklama: İsrail kararı "yanlış ve çirkin' olarak tanımladı
26 Ocak 2024 Cuma 18:57:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 18:57:00

UAD'nin kararı sonrası işgalcilerden ilk açıklama: İsrail kararı "yanlış ve çirkin' olarak tanımladı

Kaynak: AA

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İsrail, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) soykrım davasına ilişkin kararına yönelik açıklamasında "UAD'nin İsrail'e yöneltilen soykırım suçlaması yanlış ve çirkindir" açıklamalarına yer verdi.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin "İsrail'e yönelik soykırım suçlamasının yanlış ve çirkin" olduğunu savundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lahey'deki UAD'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davadaki "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e yöneltilen soykırım suçlaması yanlış ve çirkindir." ifadelerine yer verilen açıklamada, söz konusu suçlamanın temelsiz olduğu ve Soykırım Sözleşmesi'ni "istismar ettiği" öne sürüldü.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahkeme, bugünkü kararının Güney Afrika'nın iddialarının haklı olup olmadığını belirlemediğini defalarca açıkça ifade etmiştir.

İsrail, defalarca teyit ettiği ve gösterdiği gibi uluslararası insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki hak ve yükümlülüklerine uygun hareket etme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu taahhüt, herhangi bir UAD davasından bağımsız olarak değişmezdir."

Açıklamada, mahkemenin Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması yönündeki talebinin "memnuniyetle karşılandığı" vurgulandı.

Güney Afrika'nın soykırım suçlamalarının "asılsız" olduğu iddia edilen açıklamada, "İsrail, mahkemenin bu asılsız iddiaları, yargılamanın esası aşamasında reddedeceğinden emindir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : soykırım davası İsrail İtirazı UAD kararı
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