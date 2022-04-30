Tuzla'daki yangına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sanayi sitesindeki fabrikada çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi M.U.B. ile çalışan O.D. gözaltına alındı.

M.U.B, sorgusunda, iş yeri ruhsatı talebinde bulunduğunu kaydetti. Yapılan araştırmada ise ruhsat almak için herhangi bir başvuru olmadığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.U.B. ve O.D, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

Her iki şüpheli, üzerlerine atılı suçlamadan tutuklandı.

Bu arada, iş güvenliği uzmanı İ.G hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında dün saat 13.15'te yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki bazı iş yerleri ve ağaçlık alana da sıçrayan yangını söndürmüştü.

Yangında, Turgay Tüney (42), Mustafa Öztürk (41) ve Tayfun Aydın'ın (52) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Hafif yaralanan 15 işçi ayakta tedavi edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatılmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ise müfettiş görevlendirilmişti.