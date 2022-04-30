VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması: Tüm tedbirler alındı
Başkan Erdoğan: Milletimiz yaşanan sıkıntıları çözebileceğimizi biliyor
Tuzla'daki yangına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Başkan Erdoğan, Katar Emiri es-Sani ile görüştü
Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan asker şehit oldu
Bakan Koca'dan 'aşı' uyarısı: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi
"Türkiye elinden gelen desteği verecek"
Bakan Nebati'den girişimcilere bayram müjdesi
Tedbiri elden bırakmıyor
Partner oldular
Kocaeli'de büyük keşif: Dünyada kemik ve eşyalarla bulunan ilk lahit
Yaşlılara uzanan vefa eli
Evsizlere kapı açan imama "iyilik" ödülü
Bayramlıklar ‘hayır çarşıları'ndan
Weibo kullanıcıları ifşa edecek
Her baş ağrısı masum değil
‘Sallama'yla geri döndü
‘Ellerimde Çiçekler'e rock yorumu
Müziğe tutundu
Alışveriş tarzı
Bayramda el öpecek
4 bin 500 TL vermekten kurtuldu
Yeni ikili
‘Adı Aylin'de sorun yok
30 Nisan 2022 Cumartesi 19:33:00 - Güncelleme:30 Nisan 2022 Cumartesi 19:33:00

Tuzla'daki yangına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan, 3 işçinin yaşamını yitirdiği ve 15 kişinin hafif yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi ve bir çalışan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sanayi sitesindeki fabrikada çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi M.U.B. ile çalışan O.D. gözaltına alındı.

M.U.B, sorgusunda, iş yeri ruhsatı talebinde bulunduğunu kaydetti. Yapılan araştırmada ise ruhsat almak için herhangi bir başvuru olmadığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.U.B. ve O.D, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

Her iki şüpheli, üzerlerine atılı suçlamadan tutuklandı.

Bu arada, iş güvenliği uzmanı İ.G hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında dün saat 13.15'te yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki bazı iş yerleri ve ağaçlık alana da sıçrayan yangını söndürmüştü.

Yangında, Turgay Tüney (42), Mustafa Öztürk (41) ve Tayfun Aydın'ın (52) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Hafif yaralanan 15 işçi ayakta tedavi edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatılmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ise müfettiş görevlendirilmişti.

Etiketler : İstanbul Yangın İtfaiye
Müzik işbirliği

Müzik işbirliği
Yeğen sevgisi

Yeğen sevgisi
Barış'ın en yakın arkadaşını canlandıracak

Barış'ın en yakın arkadaşını canlandıracak
Mal varlıklarına tedbir koydurdu

Mal varlıklarına tedbir koydurdu
Şampiyon belli

Şampiyon belli
Sınırları zorlayan rolleri seviyor

Sınırları zorlayan rolleri seviyor
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Avrupa'nın en büyük yanık merkezi Çam ve Sakura'da!

Avrupa'nın en büyük yanık merkezi Çam ve Sakura'da!
Jennifer bile olsa dönüp bakmam

Jennifer bile olsa dönüp bakmam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER