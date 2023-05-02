Tuzla'da tersanede bakıma alınan yük gemisinde yangın çıktı
Kaynak: AA
Tuzla'da özel bir tersanede bakıma alınan yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan tersanedeki yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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