Tuzla'da fabrikada yangın

Tuzla'da 2 katlı çinko kaplama fabrikasında çıkan yangın saat 10.30 sıralarında Tuzla Sanayi Mahallesi Çınaraltı Sokak üzerinde bulunan 2 katlı çinko kaplama fabrikasında bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.

