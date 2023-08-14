Tuzla'da gemi atık deposundaki patlamada 1 işçi öldü
Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği ifade edildi.
Patlama nedeniyle bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olaya itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.
Yaralı işçinin tedavisinin sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldığı ifade edilen açıklamada, olay yerindeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.
- AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
- MSB: Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecek
- "Her seçimde halkın teveccühünü kazanan AK Parti şimdi Türkiye Yüzyılı'nı inşa sürecinde"
- Bakan Uraloğlu: 4 ekolojik köprümüzün yapım çalışmaları devam ediyor
- Diyanet, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
- İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı