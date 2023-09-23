Tuzla'da fabrika yangını
Kaynak: İHA
Tuzla'da bulunan madeni yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 10.30 sıralarında İstanbul Tuzla Tav Caddesi üzerinde bir yağ fabrikasında çıktı.
Alevi fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikada kimsenin bulunmadığının tespit edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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