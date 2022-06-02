Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kaynak: AA
İstanbul Tuzla'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Tuzla'da alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler, Tuzla, Pendik ve Kartal itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Ardından alanda soğutma çalışması yapıldı.
Yangın, fabrikada hasara yol açtı.
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