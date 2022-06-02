VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji uyardı: 17 ilde toz taşınımı etkili olacak
Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini oturup konuşmalıyız
Zelenskiy: 12 milyon Ukraynalı ülke içinde yerinden edildi
Başkan Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti
Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Türkiye'den ABD'ye: Suriye'de tedbirleri almakta kararlıyız
Ömer Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu öldürdü
Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu
MSB EFES-2022 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı
Bakan Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü
AB ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini onayladı
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütüne destek veren ülkeden müttefik olur mu?
OPEC+ grubu temmuzda 648 bin varil üretim artışına gidecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Çin'le iş birliği mesajı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Baykar'dan Litvanya'ya anlamlı Bayraktar TB2 jesti
Meteorolojiden Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı
Erdoğan'dan çok net operasyon mesajı
Heyecanlandıran gelişme! Seri üretime geçildi
MİT'ten PKK'ya ağır darbe!
Almanlara çağrı yaptı: Türkiye bulunmaz bir fırsat
Türkiye'den NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya'ya zor soru
02 Haziran 2022 Perşembe 23:31:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 23:32:00

Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Tuzla'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Tuzla'da alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler, Tuzla, Pendik ve Kartal itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Ardından alanda soğutma çalışması yapıldı.

Yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Etiketler : Yangın fabrika Tuzla
Kliniğe yatıyor

Kliniğe yatıyor
Sürpriz barışma

Sürpriz barışma
"Seçkin" çıkışma

"Seçkin" çıkışma
Türk yıldızlara dijital talep

Türk yıldızlara dijital talep
Eşiyle klip çekti

Eşiyle klip çekti
Beverly Hills uyarlamasında rol alacak

Beverly Hills uyarlamasında rol alacak
Kedisinin ölümüyle sarsıldı

Kedisinin ölümüyle sarsıldı
Tolga'yı arayıp tebrik ettim

Tolga'yı arayıp tebrik ettim
İzmir'i salladı

İzmir'i salladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX