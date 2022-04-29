Tuzla'da bir iş yerinde patlama

Tuzla'da büyük patlama: Fabrika alevlere teslim oldu! Acı haber geldi... 3 işçi hayatını kaybetti

Tuzla'da bir iş yerinde büyük çaplı yangın çıktı. Patlama sesinin de duyulduğu yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği, Tuzla'daki fabrika yangınında 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirdi.

İstanbul Tuzla'daki Orhanlı Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.

Boya üretimi yapan fabrikadaki yangına müdahale için Anadolu Yakası'nda görevli çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını ifade etti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, patlamada 3 kişinin öldüğünü açıkladı