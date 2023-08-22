Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İmamoğlu'na tepki: 1522 gündür metro bekliyoruz
CHP yönetimindeki İBB'nin metruk Tuzla Metro İstasyonu inşaat alanında TBM çıkışını bekleyen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, "4 yıl geçti. 1522 gündür metro bekliyoruz. Para nerede? Metro nerede?" ifadelerini kullandı.
5 tören yaptınız. Sonuç? %10 bile değil masal gibi. "Az gittiniz uz gittiniz dere tepe düz gittiniz" ama bir arpa boyu yol alamadınız. Dile kolay 4 yıl geçti.
1522 Gündür bekliyoruz. Kaç kredi alımında Tuzla Metrosu sayıldı.
Para alındı. Metro nerede.? Metro yok para nerede. Organize işler, film repliği gibi.
-"Araba Nerde. Müşteride
-Para Nerde Yarın Verecekler...
-Araba Nerde. Müşteride
-Para Nerde, Yarın Verecekler."
Tek fark konu araba değil, Metro. Metromuz işlemiyor ama neyse ki zaman işliyor."
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