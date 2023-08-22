VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan'dan Irak'a terör örgütü PKK uyarısı: "İlişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz"
ECOWAS Dönem Başkanı, arabuluculuk için Nijer'e gönderilen heyetle bir araya geldi
TFF Avrupa'da mücadele eden 4 takımın 3. hafta karşılaşmalarını erteledi
Mısır alım fiyatı açıklandı
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İmamoğlu'na tepki: 1522 gündür metro bekliyoruz
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
22 Ağustos 2023 Salı 22:36:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 22:36:00

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İmamoğlu'na tepki: 1522 gündür metro bekliyoruz

ABONE OL

CHP yönetimindeki İBB'nin metruk Tuzla Metro İstasyonu inşaat alanında TBM çıkışını bekleyen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, "4 yıl geçti. 1522 gündür metro bekliyoruz. Para nerede? Metro nerede?" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; "Kaynarca-Pendik Tuzla Metro Hattı 1.Etap TBM Çıkış Töreni" duyurusu yapması üzerine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Tuzla'da bulunan Metro İstasyonu İnşaat Alanı'nda TBM çıkışını bekledi. İBB'nin kamuoyunu yanılttığının altını çizmek üzere alanda bekleyen Yazıcı, ilan edilen tören saatinde konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Yazıcı, "Sn. Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler. 5 tören yaptınız. Sonuç? %10 bile değil. Masal gibi." dedi.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Ekrem İmamoğlu imzasıyla yapılan bu ilanı görünce heyecanlandık. Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla'daki bu metruk metro alanına gelip, Sn. Başkan ve TBM'i beklemeye başladık. Teşekkür edecek, sevinecektik. Olmadı. Maalesef yine olmadı. Mucize beklerken yine illüzyonla, yine bir gözbağcılık işiyle karşılaştık. İşin aslı; önceki dönem yapılan Kadıköy – Pendik Metrosuyla Bakanlığın Yaptığı Pendik – Sabiha Gökçen Metro bağlantısını sağlayan, yine önceki dönem başlayan bir işin TBM çıkış töreniymiş. Ama "TBM çıktı ışığı gördük" , "Tuzla Metrosu Bitiyor" algı operasyonuna şahit olduk. Sn. Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler.

5 tören yaptınız. Sonuç? %10 bile değil masal gibi. "Az gittiniz uz gittiniz dere tepe düz gittiniz" ama bir arpa boyu yol alamadınız. Dile kolay 4 yıl geçti.

1522 Gündür bekliyoruz. Kaç kredi alımında Tuzla Metrosu sayıldı.

Para alındı. Metro nerede.? Metro yok para nerede. Organize işler, film repliği gibi.

-"Araba Nerde. Müşteride

-Para Nerde Yarın Verecekler...

-Araba Nerde. Müşteride

-Para Nerde, Yarın Verecekler."

Tek fark konu araba değil, Metro. Metromuz işlemiyor ama neyse ki zaman işliyor."

Etiketler : şadi yazıcı ibb metro imamoğlu
Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Projelere yetişme telaşı

Projelere yetişme telaşı
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Artık başka projelere

Artık başka projelere
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX