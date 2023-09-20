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20 Eylül 2023 Çarşamba 08:06:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 08:06:00

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İmamoğlu'na sert cevap: Kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir

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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dava açmıştı. Anadolu Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın yeni duruşmasının tarihini 15 Aralık olarak ilan etti. Bu gelişme sonrasında İmamoğlu, Yazıcı'yı hedef alan söylemlerde bulundu. İmamoğlu'na tepki gösteren Yazıcı, 'Şimdi jestine, mimiğine, yenildiği kibrine ve kifayetsiz muhterisliğine bakarak tek cümlelik cevabımı vermek istiyorum. CHP'nin eskimiş siyasetçisidir, kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir.' ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hareket suçlamasından yargılandığı davada beraat kararı çıktı. Yazıcı'nın itirazı üzerine yeniden görülecek davada, Anadolu Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmanın 15 Aralık'ta yapılmasına karar verdi. Karara ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, "Kararların al birini, vur öbürüne. Bütün marifetini kötü düşünceye ve kötü akla yoran Tuzla'nın Belediye Başkanı'nı Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN ESKİMİŞ SİYASETÇİSİDİR, KENDİNE YENİLMİŞTİR, NE YAPSA YERİDİR""

İmamoğlu'na sosyal medya üzerinden cevap veren Yazıcı, "Şimdi jestine, mimiğine, yenildiği kibrine ve kifayetsiz muhterisliğine bakarak tek cümlelik cevabımı vermek istiyorum. CHP'nin eskimiş siyasetçisidir, kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şahsıma yönelik açıklamalarını dinledim. Birkaç cümle söyleyip, ardından kendisine tek cümleyle cevap vereceğim. 'Şu adama bak' lafı diye aramızda geçen bir gündem hiç olmadı. Şahsıma "yalan ifadeler" isnat etmiş. Söyleyebileceği tek harflik bir yanlış ifadem olmadı. Varsa ispatlayabilir. Her şey kayıt altında. Beni linç etmeye çalıştıkları gün, bir konut projesi bahsinin "B"si bile bahis konusu değil. "Sadece provoke etmeye geldi" diyor. O da öyle değil. o gün, şu provokasyondur diyebileceği 1 saniye gösteremez. Dervişin zikri neyse fikri de öyle oluyor. Derdi sadece kariyeri olduğu için beni kariyer yatırımı yapmakla suçluyor. Muhayyel cumhurbaşkanı, muhayyel cumhurbaşkanı yardımcısı, muhayyel CHP genel başkanı olduğu için, bu bühtanını yadırgamadım. Şimdi jestine, mimiğine, yenildiği kibrine ve kifayetsiz muhterisliğine bakarak tek cümlelik cevabımı vermek istiyorum. CHP'nin eskimiş siyasetçisidir, kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir."

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu söylemler Yazıcı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı
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