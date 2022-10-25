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25 Ekim 2022 Salı 15:39:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 15:39:00

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya CHP'lilerden çirkin saldırı!

Kaynak: İHA

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Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 3. Kademe açılışında Başkan Recep Erdoğan'a teşekkür eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB ekiplerinin saldırısına uğradı.

Tuzla'da düzenlenen İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine katılan ve "Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya törene katılan bazı kişiler saldırdı. Başkan Yazıcı, makam aracına binerek oradan uzaklaşırken şahıslar Başkan Yazıcı'yı aracına kadar takip etti.

Tuzla'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da katılımıyla İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreni düzenlendi. Çalışmaların önceki etabını tamamlayan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı anan Başkan Yazıcı kürsüde "Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuşma yaptığı sırada bazı kişiler Yazıcı'nın sözünü keserek konuşmasına engel oldu. Konuşmaların ardından Başkan Yazıcı'yı makam aracına kadar takip eden şahıslar Başkan Yazıcı'ya saldırdı. Başkan Yazıcı makam aracına binerek oradan uzaklaştı.

Etiketler : Şadi Yazıcı CHP Tuzla Belediye Başkanı
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