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22 Haziran 2023 Perşembe 10:36:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 10:36:00

Tüyler ürperten cinayeti kargalar ortaya çıkardı!

Kaynak: Show Haber

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İstanbul Eyüpsultan'da korkunç bir cinayet kargalar sayesinde ortaya çıktı. Kargaların sağa sola fırlattığı kesik parmakların bir insana olduğu belirlendi. Yapılan incelemede baş parmak bir ayağa, serçe parmak ise bir ele ait

İstanbul Eyüpsultan'da akıllara durgunluk veren bir cinayet kargalar sayesinde ortaya çıktı.

Show Haber'in haberine göre, kargalar, bir benzin istasyonunda görevli kişinin önüne kesik parmaklar attı. Yapılan incelemede parmakların bir insana ait olduğu belirlendi. Polis yaşanan gelişme sonrası cinayet soruşturması başlattı.

Yapılan incelemede baş parmak bir ayağa, serçe parmak ise bir ele aitti. Ekipler şimdi kamera kayıtlarından hem o vahşetin hem de delil toplayan kargaların izimi sürüyor.

Etiketler : Eyüpsultan İstanbul kargalar cinayet
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