VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şanlıurfa Gençlik Buluşması
PKK/YPG'nin eteklerini tutuşturdu!
Macron'a göre Rusya'nın endişelerini dikkate alması gerekiyor
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
Yunanistan'daki "dinleme skandalı" iddialarına yeni isimler eklendi
Kars ile Ardahan'da etkili olan kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Kılıçdaroğlu'na cevap: Ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız
2024 Avrupa Halter Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığınca 629 binden fazla ev hayvanı kimliklendirildi
Filistin: İsrail saldırısına halk direnişi ve uluslararası girişimlerle karşı koyuyoruz
Tarımsal desteklerin artırılması üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak
Yemen'de yaklaşık 4,5 yılda 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı
Tahıl koridorundan 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı
TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci olan öğrenciler 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı toprak analizleriyle çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor
"Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün"
Düzce'de depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
"Ahlak polisi geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır"
Siber zorbalığa aile içi iletişimi zayıf çocuklar daha çok maruz kalıyor
ABD'de 5 milyon dolarlık "makarna" davası
Roma dönemine ait Tios tiyatrosu gün yüzüne çıkarılacak
Japon taraftarlar, 2022 Dünya Kupası'nda örnek davranışlarıyla takdir topluyor
04 Aralık 2022 Pazar 09:02:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 09:02:00

Tutuklanan HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu PKK'nın mezarcısı çıktı! Talimatları ağabeyi Mustafa Karasu'dan alıyor

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına düzenlenen operasyonda HDP Edremit İlçe Başkanı Sultan Karasu ve 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Karasu'nun teröristlerin cenaze taşıma ve mezar işlerinden sorumlu olduğu, ayrıca kırmızı kategoride bulunan Hüseyin Avareş kod adlı Mustafa Karasu ile kardeş oldukları ortaya çıktı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri sosyal paylaşım sitelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Edremit HDP İlçe Başkanı aynı zamanda AN-YAKAYDER isimli derneğin geçici Başkanı Sultan Karasu ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Sultan Karasu'nun evinde yapılan aramalarda terör örgütüne iltisaklı şüphelilere ait telefonlar, örgüt içerisinde etkisiz hale getirilen ve sözde YPG şehitler albümünde yer alan örgüt mensuplarının isimlerinin geçtiği çok sayıda belge, Garzan mezarlığı olarak tabir edilen yer hakkındaki dosya ve kroki ele geçirildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu, PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karasu'nun sosyal medya hesapları üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef gösterip, halkı kin ve nefret ile ilgili yönlendirilmeye çalıştığı öğrenildi. PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in sürekli açıklamalarını paylaştığı, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını ileri sürerek örgüt mensuplarına açlık grevine teşvik niteliğinde paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

MEZAR ORGANİZASYONCUSU ÇIKTI

Yapılan teknik dinlemelerde Sultan Karasu'nun, ölü olarak ele geçirilen teröristlerin cenazelerinin taşınma ve defin işlemlerimden sorumlu olduğu, kurdukları AN-YAKAYDER (Anadolu Yakınlarını Kaybedenler Derneği) kapsamında dağda hayatını kaybeden teröristlerin ailelerini ziyaret ettiği ve terör örgütü faaliyetlerini finanse edebilmek amacıyla fon oluşturduğu açığa çıktı.

TALİMATLAR TERÖRİST ABİDEN

Karasu'nun PKK/KCK terör örgütü elebaşlarından 10 milyon lira para ödüllü kırmızı renk kategorisinde aranan Hüseyin Avareş kod adlı Mustafa Karasu'nun kardeşi olduğu ortaya çıktı. Sultan Karasu'nun talimatları direkt ağabeyi Mustafa Karasu'dan aldığı belirlendi.

Etiketler : terör örgütü pkk hdp sultan karasu mustafa karasu
Heyecanlandıran Paris buluşması

Heyecanlandıran Paris buluşması
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı
Eşine özlemi dinmiyor

Eşine özlemi dinmiyor
Festivali açtılar

Festivali açtılar
Koronayı atlattı ama koku kaybı kaldı

Koronayı atlattı ama koku kaybı kaldı
Baba jest

Baba jest
Tomris Albay'ı çağırmış

Tomris Albay'ı çağırmış
Aleyna Tilki: Doğaya âşığım

Aleyna Tilki: Doğaya âşığım
Klipten film setine

Klipten film setine

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX