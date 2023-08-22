Tutkusuyla iyileşecek

İki yıldır kanser ile mücadele eden 43 yaşındaki Zehra hastalığını yenip motosikletiyle dünya turuna çıkmayı hedefliyor. Kemoterapi sürecinde en büyük tutkusu motosikletten uzak kaldığını söyleyen Zehra 'Yakında hayalimi gerçekleştireceğim' dedi.

YOGA EĞİTMENLİĞİ DE YAPIYOR

Erzincan'da yaşayan ve yaklaşık 2 yıl önce over (yumurtalık) kanseri teşhisi konulan Zehra Gök, motosiklet tutkusu ve çeşitli spor alanlarına olan ilgisiyle moral depolayarak kanserle mücadele ediyor. Tedavi sürecinden arta kalan zamanlarda bateri çalan, yoga eğitmenliği yapan, bisiklet turu düzenleyen ve Erzincan'da gerçekleştirilen çeşitli sportif aktivitelere katılan Zehra, sağlığına kavuştuktan sonra çocukluk hayali olan motosikletle dünya turuna çıkmayı planlıyor.

DÖRT GÖZLE O GÜNÜ BEKLİYOR

Birkaç yıl önce eşinin de desteğiyle motosiklet sürmeyi öğrendiğini söyleyen Zehra, hastalığa yakalanmadan önce çevre illerde motosiklet turu gerçekleştirdiğini ifade ederek, en büyük hayalinin sağlığına kavuşmak ve daha sonra da motosikletle dünya turuna çıkmak olduğunu belirtti. Genç kadın, "Ben bana iyi gelen aktiviteleri yapmaya çalışıyorum. Motosikletime binemedim tabii bu süreçte. Motosikletime binmeyi dört gözle bekliyorum ve bunun için büyük bir hızla iyileşmeye gayret gösteriyorum" dedi.