VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
5 ülkeden UCM'ye başvuru: İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarının soruşturulması talep edildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç çetelerine darbe: 41 operasyonla 66 şüpheli tutuklandı
TUS'ta yerleşme oranı yüzde 85 oldu
BM'den işgalci İsrail'in güney operasyonlarına tepki: "Gazze'de güvenli bir yer yok"
İşgalci İsrail tankları hastane kuşattı: "Acil müdahale gerekiyor"
Bayraktar TB3 7. uçuşu da tamamladı
17 Kasım 2023 Cuma 21:47:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 21:47:00

TUS'ta yerleşme oranı yüzde 85 oldu

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023-TUS 2. döneminde eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanına yüzde 85, üniversite kontenjanına yüzde 80 oranında yerleşmenin olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 Eylül'de düzenlenen 2023-TUS 2. dönem yerleştirme sınavının sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişilebileceğini hatırlattı.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"2023-TUS 2. döneminde eğitim ve araştırma hastanesi kontenjanına yüzde 85, üniversite kontenjanına yüzde 80 oranında yerleşme oldu. Tüm kontenjanlara yerleşme oranı yüzde 82'dir. Eğitim ve araştırma hastanelerinde 40 uzmanlık alanının 32'sinde yüzde 90 ve üzeri yerleşme gerçekleşti. Tercihte bulunup yerleşemeyen adaylar kısa süre içerisinde açılacak olan ek yerleştirmeye başvurabilecekler."

Etiketler : TUS FAHRETTİN KOCA SAĞLIK ÇALIŞANLARI
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX