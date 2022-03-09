Heyecanlandıran MMU paylaşımı

TUSAŞ Milli Muharip Uçağın görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla!" ifadeleri yer aldı.

MMU etiketinin kullanılığı paylaşımda, 18 Mart 2023 hedef olarak gösterildi.

2028'DEN SONRA ENVANTERE KATILACAK

Türkiye'nin hava gücüne büyük katkı yapacak uçağın, 2023'te hangardan inmesi, 2025-2026'da ilk uçuşunu yapması ve 2028 yılından sonra da envantere katılması bekleniyor.

TUSAŞ, ayrıca, havacılık projelerinde kullanılacak yeni bir altyapıyı ülkeye kazandırıyor.