Heyecanlandıran MMU paylaşımı

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09 Mart 2022 Çarşamba 11:05:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 13:11:00

TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı: Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan Milli Muharip Uçak için yeni bir video yayınladı. Video, "İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla!" notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

TUSAŞ Milli Muharip Uçağın görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla!" ifadeleri yer aldı.

MMU etiketinin kullanılığı paylaşımda, 18 Mart 2023 hedef olarak gösterildi.

2028'DEN SONRA ENVANTERE KATILACAK

Türkiye'nin hava gücüne büyük katkı yapacak uçağın, 2023'te hangardan inmesi, 2025-2026'da ilk uçuşunu yapması ve 2028 yılından sonra da envantere katılması bekleniyor.

TUSAŞ, ayrıca, havacılık projelerinde kullanılacak yeni bir altyapıyı ülkeye kazandırıyor.

Etiketler : TUSAŞ Milli Muharip Uçağı TUSAŞ MMU
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